Tote in Basler Hinterhof – «Ihr Tod war ein tragischer Unglücksfall»

Nach fast zehn Monaten in Untersuchungshaft ist Daniel Höferlin am Freitag freigelassen worden. Der 49-Jährige wurde verdächtigt, seine Lebenspartnerin A.K. getötet zu haben. Die 39-Jährige wurde am 8. Februar tot im Hinterhof ihres Wohnhauses im Basler Gundeldingerquartier aufgefunden. Höferlin wurde noch am gleichen Tag unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Der ehemalige GZSZ-Schauspieler wurde in Berlin als «Partykönig» prominent. Sein Verhaftung sorgte auch in der deutschen Boulevardpresse für Schlagzeilen.