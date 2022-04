Verfahren muss weitergeführt werden: «Ihr verdammten Wier, haut ab» – Spezialeinheit erschoss Mann in Wohnung

Drei Polizisten der Spezialeinheit «Enzian» drangen am 21. Mai 2020 in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Adelboden ein, weil ein Mann sich auffällig verhielt und drohte, sich etwas anzutun. Bei Eintreffen der Polizei hatte er sich in seinem Schlafzimmer eingesperrt. Nachdem die Einsatzkräfte diese Tür gewaltsam öffneten, feuerte eine von ihnen fünf Schüsse auf den Bewohner, die ihn am Kopf, am Brustkorb, an beiden Beinen und am Hodensack trafen. Der Mann erlag noch vor Ort an seinen Verletzungen. Die kantonale Staatsanwaltschaft Bern leitete ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung gegen den Schützen und wegen fahrlässiger Tötung gegen die beiden anderen Polizisten ein. Dieses wurde im Juli 2021 schliesslich eingestellt – bis die Brüder und die Mutter des Verstorbenen Beschwerde einlegten.