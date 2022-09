Laver Cup: Kehrt Tennis-Superstar Roger Federer nochmals zurück?

Um Punkt 1.25 Uhr Schweizer Zeit endete in der Nacht auf Samstag die glorreiche Karriere von Roger Federer nach 1526 Spielen im Einzel und 224 im Doppel. Die hochemotionale Abschiedsvorstellung des Maestros endete zwar mit einer Niederlage, die an diesem Abend aber völlig zweitrangig war.

Doch war das Doppel mit seinem Rivalen und Freund Rafael Nadal wirklich der letzte grosse Auftritt von King Roger auf dem Tennis-Court? Nein, meint Federer nach dem Match beim Laver Cup selber. «Alles, was ich weiss, ist, dass ich es lieben würde, an Orten zu spielen, an denen ich noch nie zuvor gespielt habe», verkündete der 20-fache Grand-Slam-Champion. Dabei liess er seinen grossen Wunsch durchblicken auch in Zukunft «Exhibition-Matches» zu absolvieren, um sich bei all den zu Leuten bedanken, die ihn in seiner knapp 25-jährigen Karriere unterstützt haben.