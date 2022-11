Die Drogen spielten wohl bei der verstorbenen 19-Jährigen eine grosse Rolle

Raves bei Jugendlichen beliebt

Gemäss Nightlife-Experte Alex Flach sind Raves insbesondere bei Jugendlichen beliebt: «Outdoor Raves sind für viele Minderjährige oft der einzige Weg, in den Ausgang zu gehen, da sie aufgrund ihres Alters nicht in Clubs gehen können.» Vor allem stimmungshebende Drogen wie Ecstasy und Speed seien beliebt und werden an den Raves konsumiert. Dabei spiele es keine Rolle, ob ein Rave legal oder illegal veranstaltet wird. Das Ausmass des Drogenkonsums sei an legalen und illegalen Raves wie auch in Clubs ungefähr gleich. Der Vorteil von Clubs und legalen Raves sei jedoch das vorhandene Sicherheitspersonal. «Dieses kann bei einem Problem eingreifen und sofort medizinische Hilfe holen», so Flach. Laut Dominique Schori, Sprecher des Drogeninformationszentrums der Stadt Zürich (DIZ) gibt es keinen Konsum ohne Risiken. Er empfiehlt vor dem Konsum ein Drug-Checking-Angebot aufzusuchen, um sich über die Zusammensetzung der Substanz zu informieren und sich über Strategien zur Reduktion von Risiken beim Konsum beraten zu lassen.