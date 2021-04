Der britische TV-Moderator kündigte Anfang März nach einem Ausraster vor laufender Kamera, bei dem er nach einer Diskussion über Meghan mitten in der Sendung den Raum verliess, seine Stelle bei der Nachrichtensendung «Good Morning Britain». Nun resümiert er im ersten Interview nach seinem Abgang: «Es ist jetzt ein Monat vergangen und ich hatte viel Zeit, um darüber nachzudenken – und offen gesagt, glaube ich immer noch nichts von dem, was sie erzählt haben».

«17 Behauptungen völlig unwahr»

So findet Morgan es «unmöglich zu glauben», dass der Palast einer selbstmordgefährdeten Frau – also Meghan – gesagt haben soll, sie dürfe sich aus Image-Gründen keine Hilfe holen. «Ihr zu glauben, wäre so, als würde ich Pinocchio glauben», so der TV-Star.