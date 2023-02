Königin Margrethe von Dänemark hat Rückenoperation gut überstanden

Die Monarchin liess sich am Mittwoch am Rücken operieren.

Der Eingriff lief gut, wie der dänische Hof in einer Mitteilung bekannt gab.

Mitte der Woche hat sich Königin Margrethe II. am Rücken operieren lassen.

Dänemarks Königin Margrethe II. unterzog sich am Mittwoch im Rigshospitalet in Kopenhagen einer grösseren Rückoperation. Wie der Hof nun bestätigt, sei der chirurgische Eingriff «planmässig verlaufen» und die Monarchin habe alles überstanden. Der Zustand der 82-Jährigen sei «den Umständen entsprechend gut und stabil», heisst es weiter. Für die dänische Königin war es bereits die zweite Operation. Schon vor 20 Jahren wurde sie am Lendenwirbelkanal operiert.