«Arena»-Showdown - «Ihre Aussagen sind falsch und erschweren den Ausstieg aus der Krise»

Am Freitagabend stellte sich Bundesrat Alain Berset in der «Arena» den brennendsten Corona-Fragen der Bevölkerung. Er geriet dabei von jeder Seite unter Beschuss, zoffte sich mit der SVP – und gewann einen neuen Fan.

Alain Berset bei der Ankunft vor dem «Arena»-Studio am Leutschenbach. Der Gesundheitsminister musste von einer Spezialeinheit geschützt werden. BRK News

Darum gehts Am Freitagabend war Gesundheitsminister Alain Berset in die «Arena» eingeladen.

Er stellte sich dort den kritischen Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Dabei geriet der Bundesrat von vielen Seiten unter Druck – gewann aber auch einen Fan.

Alain Berset hatte einen schweren Stand. In der Zuschauer-«Arena» von SRF geriet er unter Druck. Mal wurde ihm vorgeworfen, Long Covid nicht ernst zu nehmen, dann bezichtigte man ihn, nichts für den Schutz der Kinder an der Schule zu tun. Der Reihe nach:

Die Sendung hatte schon im Vorfeld für Wirbel gesorgt. Denn Bundesrat Alain Berset liess sich von einer Spezialeinheit ins SRF-Studio am Leutschenbach begleiten. Die Spezialkräfte der Stadtpolizei Zürich mit dem Namen «Skorpion» sollten den Gesundheitsminister vor möglichen Angriffen schützen.

Sonderbehandlung der SVP?

Zudem wurde im Vorfeld der Sendung kritisiert, dass die Arena-Redaktion rund um Sandro Brotz nur einen einzigen Parteivertreter eingeladen hatte: Marcel Dettling, Mitglied der Parteileitung der SVP. Mattea Meyer, die Co-Präsidentin der SP, hatte dafür kein Verständnis und sprach auf Twitter von einer «Sonderbehandlung» der SVP.

Das Format wich dieses Mal von gewöhnlichen Corona-Sendungen ab. Statt den üblichen eingeladenen Politikerinnen und Politikern sassen dieses Mal zwölf von der Arena-Redaktion ausgewählte Zuschauerinnen und Zuschauer in der Sendung. Sie alle durften Bundesrat Alain Berset ihre drängenden Fragen zum Coronavirus stellen. Dazwischen nahm Moderator Sandro Brotz den Gesundheitsminister ins Kreuzverhör – und Berset lieferte sich einen Schlagabtausch mit SVP-Spitzenpolitiker Marcel Dettling. Wir fassen die drei wichtigsten Punkte der langen Sendung zusammen.

1. «Das ist ein faktischer Impfzwang»

Im Publikum sass Dominic Wächter, von Beruf Metallbauer. Er gab zu Beginn seiner Frage an Alain Berset an, dass er ungeimpft sei. «Ich habe kein Vertrauen in die Impfung. Es gibt zu viele Unklarheiten. Kein Tag vergeht, an dem man nicht von irgendwelchen Nebenwirkungen hört.» Für Wächter ist das der ausschlaggebende Grund, sich nicht impfen zu lassen: «Ich möchte kein Medikament nehmen, bei dem ich nicht weiss, was ich verabreicht bekomme. Abgesehen davon schlucke ich auch nicht wegen jedem Kinkerlitzchen eine Kopfwehtablette.»

Wächter stört sich vor allem daran, dass nun die präventiven Corona-Tests, mit denen man an ein temporäres Covid-Zertifikat kommt, kostenpflichtig werden sollen. «Ich gehe am Wochenende gerne tanzen. Künftig würde mich das jedes Mal 200 Franken kosten, wenn ich den Test dazu selbst berappen müsste.» Bis jetzt habe er diese Tests immer gemacht, das habe ihm auch eingeleuchtet. «Aber das jetzt ist ein faktischer Impfzwang.»

1 / 2 Dominic Wächter möchte sich nicht impfen lassen. SRF «Ich möchte kein Medikament nehmen, bei dem ich nicht weiss, was ich verabreicht bekomme», so Wächter. SRF

Berset reagierte auf Wächters Kritik. Die Impfung bleibe freiwillig, betonte er auch an anderer Stelle immer wieder. Was die präventiven Tests betrifft, die vielleicht bald nicht mehr kostenlos sein werden, sagte der Gesundheitsminister: «Ist es zu einem Zeitpunkt, wo Zweidrittel der Erwachsenen geimpft sind fair, wenn diese Kosten die Allgemeinheit berappen muss?» Zudem versuchte der Gesundheitsminister, Dominic Wächter zu überzeugen, dass die Coronaimpfung sicher sei.

Dem pflichtete Huldrych Günthard bei. Der Infektiologe und Vizedirektor der Klinik für Infektionskrankheiten am Unispital Zürich war als Experte in die «Arena» eingeladen. «Es gibt keine Impfung, die so gut erforscht ist wie die Corona-Impfung. Weltweit wurden schon über vier Milliarden Dosen verabreicht. Die kleinste Nebenwirkung wird peinlichst genau dokumentiert.» Die Impfung sei sehr sicher, einzig bei allfälligen Langzeitfolgen könne man noch kein abschliessendes Urteil fällen.

1 / 2 Der Infektiologe Huldrych Günthard war für die Impfungen: «Es gibt keine Impfung, die so gut erforscht ist wie die Corona-Impfung.» SRF «Das will mir nicht in den Kopf. Da gibt es eine Impfung, die super schützt und die Leute wollen sie nicht», so Günthard. SRF

Günthard appellierte an Dominic Wächter, aber auch an andere Nichtgeimpfte im Publikum. «Wir haben junge Leute auf den Intensivstationen. Und die sind verdammt krank. Das will mir nicht in den Kopf. Da gibt es eine Impfung, die super schützt und die Leute wollen sie nicht. Herr Wächter, lassen Sie sich impfen.»

2. Das ungeimpfte Pflegepersonal

Katharina Bourquin lebt in einer Altersresidenz im Kanton Fribourg «Ich habe viel Zeit, schaue fast jede Medienkonferenz mit Alain Berset», so die Rentnerin mit einem Augenzwinkern. Sie stört sich daran, dass in ihrer Altersresidenz zwar 98 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner geimpft seien – aber nur 60 Prozent des Pflegepersonals. Viele davon hätten Migrationshintergrund, berichtet Bourquin: «Was halten Sie davon?», wollte sie von Berset wissen.

1 / 2 Katharina Boruquin wohnt in einer Altersresidenz. SRF Sie stört sich daran, dass beim Pflegepersonal nur 60 Prozent geimpft sind. SRF

«Das ist ein sehr wichtiges Thema», sagte Berset. «Sie haben ja nicht die Möglichkeit, woanders zu leben, Frau Bourquin. Dass Sie da gut geschützt werden, ist zentral.» Erneut betonte Berset, dass die Lösung nicht im Impfzwang liegen dürfe, aber: «Die Alternative ist die repetitive Testung in den Betrieben. Das sollte unbedingt gemacht werden – insbesondere in Alterseinrichtungen.» Als ihm Bourquin daraufhin eröffnet, dass das in ihrer Alterseresidenz nicht geschehe, hatte Berset auch keine Antwort mehr.

3. «Sie erschweren uns den Ausstieg aus der Krise»

Zwischen den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer lieferte sich Alain Berset ein Streitgespräch mit Marcel Dettling, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Schwyz und Mitglied der SVP-Parteileitung. Er bekämpft das Covid-19-Gesetz, zu dem nun zum zweiten Mal ein Referendum zustandegekommen ist, an vorderster Front.

Dettling warf Bundesrat Alain Berset vor, nicht entschieden genug gegen das Coronavirus vorzugehen – insbesondere in einem Punkt: «Die Schweizer Grenzen sind löchrig wie ein Emmentaler Käse. Dabei würden Grenzschliessungen viel helfen. Stattdessen sind wir nun in der vierten Welle und überrascht, dass die Ferienrückkehrer das Virus in die Schweiz einschleppen.» Dettling forderte Alain Berset direkt auf: «Machen Sie endlich etwas an der Schweizer Grenze. Die geimpften Personen bringen uns in Gefahr, indem sie das Virus aus dem Ausland in die Schweiz bringen.»

1 / 3 Alain Berset lieferte sich in der «Arena» ein Streitgespräch mit SVP-Politiker Marcel Dettling. SRF Marcel Dettling war für Grenzschliessungen. SRF Alain Berset warf Dettling vor: «Ihre Aussagen sind falsch und echte Alternativen bieten sie nicht an. So erschweren Sie uns den Ausstieg aus der Krise.» SRF

Alain Berset wies darauf hin, dass die Grenzen während der ersten Welle sehr wohl für die Allgemeinheit geschlossen worden waren. Dabei habe man allerdings die Erfahrung gemacht: «Nur die Grenzen zu schliessen, ist kurzsichtig. Ohne Grenzgänger würde zum Beispiel unser Gesundheitssystem, das ohnehin schon stark belastet ist, erst recht nicht mehr funktionieren.»

In einer zuweilen hitzig geführten Debatte, in dem sich Marcel Dettling auch nicht vom «Diktator»-Begriff distanzieren wollte, den Vertreterinnen und Vertreter aus der SVP Alain Berset angehängt hatten, sagte Berset zum Schluss: «Ihre Aussagen sind falsch und echte Alternativen bieten sie nicht an. So erschweren Sie uns den Ausstieg aus der Krise.»

4. Bersets grösster Fan

Während der Sendung konnte leicht der Eindruck entstehen, Alain Berset sei nur von Kritikerinnen und Kritikern umgeben. Da waren jene, die ihn dafür kritisierten, nicht genügend für die Schülerinnen und Schüler zu machen, die einem grossen Corona-Risiko ausgesetzt seien. Auf der anderen Seite jene, die die Massnahmen für übertrieben halten und dem Bundesrat vorhalten, eine Impfflicht einzuführen. Berset geriet von allen Seiten unter Beschuss.

Da wird es den Bundesrat gefreut haben, dass er auch noch Unterstützer hat. Vor der Sendung passte ihn ein Fan vor dem Studio ab – er wollte ein Autogramm vom Gesundheitsminister. Ein Wunsch, den Berset ihm gerne erfüllte. Überglücklich hielt der Fan das Autogramm hinterher in die Kamera: