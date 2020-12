Die Staatsanwaltschaft Thurgau informierte am Dienstag über neue Erkenntnisse zum Tötungsdelikt von Bottighofen.

Im Tötungsdelikt von Bottighofen TG gab die Staatsanwaltschaft Thurgau am Dienstag bekannt, dass die 54-jährige Tatverdächtige, die Mitte Dezember verhaftet wurde, geständig sei. Sie gibt zu, am 29. Oktober in Bottighofen die 62-jährige F.J. erschossen zu haben.