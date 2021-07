Proteste in Kuba - «Ihre Stimme ist ihre Waffe – alles andere kontrolliert die Regierung»

Fast die ganze Verwandtschaft von Ayes-Perez lebt auf der Insel – inklusive seiner 16-jährigen Tochter. Die Situation sei prekär: « Die Menschen sind am Limit. » Alle Läden seien geschlossen, das Militär patrouilliere durch die Strassen. Personen jeder Altersklasse würden am hell l ichten Tag verprügelt und seien teils spurlos verschwunden. Lebensmittel seien rar und teuer, gleiches gilt für Medikamente.

«Die Kubaner sind auf sich gestellt»

« Mir sind die Hände gebunden. Ich weiss nicht, was ich tun soll » , sagt Jorge Ayes-Perez. Er lebt seit 13 Jahren mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in der Ostschweiz. In Kuba seien Internet- und Mobilfunkdienste unterbrochen, die Informationen rar. « Die Regierung will nicht, dass die Welt erfährt, wie viele Menschen auf die Strasse gehen – und wie brutal sie niedergeschlagen werden. » Die ganze Bevölkerung sei derzeit auf der Strasse. « Ihre einzige Waffe ist ihre Stimme – alles andere kontrolliert und besitzt die Regierung. Die Kubaner sind auf sich gestellt » , sagt Ayes.