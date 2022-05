Basel : «Ihre Tochter hat einen schweren Unfall verursacht – hier ist meine IBAN»

In einem kürzlichen Fall gelang es den Tätern, einer Rentnerin einen grossen Geldbetrag abzunehmen.

Die Staatsanwaltschaft mahnt zur Vorsicht und klärt auf, wie die Polizei handelt und was typisches Verhalten von Betrügerinnen und Betrügern ist.

Die Polizei warnt vor Betrügerinnen und Betrügern, die vermehrt alte Menschen anrufen und ihnen das Geld aus der Tasche ziehen. Die Masche bleibt immer ähnlich – ein «Verwandter» braucht Hilfe oder die «Polizei» ruft an wegen unbeglichener Rechnungen. In den vergangenen Tagen haben vermehrt ältere Personen solche Anrufe von Betrügern erhalten, teilt die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in einer Medienmitteilung mit.