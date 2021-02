Heidi Klum trennt sich für die neue Staffel vom GNTM-Logo – es zeigte bislang die Silhouette einer schlanken Frau. Sie wolle «jedem Mädchen» eine Chance geben, schreibt sie auf Instagram. Instagram/heidiklum

Darum gehts Sicher bis zur 20. Staffel ist «Germany’s next Topmodel»-Chefin Heidi Klum (47) noch mit an Bord.

Aber auch für die Ära nach ihr hat sie schon eine Idee: Tochter Leni Klum (16) soll in ihre Fussstapfen treten.

Das hat das das deutsche Topmodel in einem Interview verraten.

Leni hat gerade ihre eigene Modelkarriere gestartet und ist bei GNTM seit Staffel eins mit dabei.

Bei der allerersten Staffel von «Germany’s next Topmodel» war Leni Klum knapp zwei Jahre alt. Und schon damals war sie mit von der Partie, wenn ihre berühmte Mutter Heidi Klum (47) vor laufenden Kameras auf die Suche nach Nachwuchsmodels ging. Das war Leni auch in den Folgejahren, wenn auch immer bloss im Hintergrund.

Heute ist sie 16-jährig, arbeitet ebenfalls als Model – und ist erstmals selbst Teil der Model-Show, die am Donnerstagabend wieder auf ProSieben startet. Wie gross Lenis Part in der 16. Staffel sein wird, ist zwar noch nicht klar. Fest stehen dürfte nun aber, dass es sich bei ihrem Einsatz auch ein bisschen um ein Einarbeiten handeln dürfte. Denn: Leni soll dereinst in die Fussstapfen ihrer Mutter treten, wie Heidi Klum in einem Interview verlauten lässt.

«Leni liebt die Sendung genau wie ich»

«Leni ist von Sekunde eins mit dabei, sie hat jedes Jahr mitgefiebert und liebt die Sendung genauso sehr wie ich», sagt Model-Mami Heidi in der neuen «Gala». In den 16 Jahren hat sie an so vielen krassen Shootings teilgenommen, die meine Mädchen gemacht haben, sie hat auch hinter den Kulissen immer alles mitbekommen – deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ich ihr irgendwann das Zepter übergebe.»

Noch ist es aber nicht so weit: 2019 hat Heidi ihren Vertrag mit ProSieben um sechs Jahre verlängert. Damit wird die GNTM-Chefin die Castingshow noch bis zur 20. Staffel moderieren.

Der Trailer zur 16. Staffel von «Germany’s next Topmodel». ProSieben

Heidi pusht Lenis Karriere

Mit Tochter Leni scheint die Zukunft nun gesichert. Zumindest, wenn es nach der Vorstellung ihrer Mutter geht. Die schwärmt sowieso in den höchsten Tönen von ihrem Nachwuchs, der gerade seine eigene Modelkarriere gestartet hat. Leni sei «stark, selbstbewusst, fröhlich, neugierig, mutig und offen für Neues», sagt Heidi. «Bei GNTM muss ich die Mädchen oft anfeuern und Tipps geben, Leni bietet von alleine so viel an, dass ich das gar nicht machen muss.»

Bei Lenis kürzlichem Model-Debüt bekam die 16-Jährige Schützenhilfe von Mami Heidi: Das Mutter-Tochter-Duo posierte zusammen für die deutsche «Vogue». Kurz später folgte der erste Catwalk-Job an der Berlin Fashion Week sowie ein Shooting fürs «Hunger Magazine».