Best-of Doktor Sex«Ihre Vagina ist praktisch tabu für mich!»

Antwort von Doktor Sex

Entschuldige dich und findet gemeinsam einen Weg

Wichtig scheint mir, dass du deine Freundin aufrichtig um Verzeihung bittest und ihr darlegst, was deine Beweggründe waren, sie zu bedrängen. Sag ihr auch, dass du neugierig bist und trotz des unvorteilhaften Starts gerne einen Weg finden würdest, das gemeinsame körperliche Zusammensein entspannter zu gestalten. Hilfreich wäre sicher, sie wissen zu lassen, dass du absolut bereit bist, dich ihrem Tempo und ihren Möglichkeiten anzupassen. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass sie so quasi allein bestimmt, wie euer Sexualleben aussieht und was darin geschehen darf und was nicht.