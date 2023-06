U-Boot: Verwandte von Wendy Rush starben bei Titanic-Unglück

Isidor Straus (1845-1912) war zusammen mit seiner Frau Ida in der ersten Klasse der Titanic. Seine Leiche wurde zwei Wochen nach dem Untergang des Ozeandampfers entdeckt.

Seit Sonntag wird fieberhaft nach dem in der Nähe des Titanic-Wracks verschwundenen U-Boots gesucht, in dem fünf Personen sitzen.

Seit Sonntag fehlt von einem Touristen-U-Boot, das auf dem Weg zum Titanic-Wrack war, jede Spur. An Bord befanden sich fünf Menschen . Neben dem französischen Titanic-Experten Paul-Henri Nargeolet auch die beiden Milliardäre Hamish Harding und Shahzada Dawood, letzterer zusammen mit seinem 19-jährigen Sohn. Organisiert wurde das Unterwasser-Abenteuer von Oceangate, deren CEO Stockton Rush ist die fünfte Person an Bord des vermissten U-Bootes Titan ( Updates dazu im News-Ticker ). Die «New York Times» hat nun enthüllt, dass seine Ehefrau mit zwei First-Class-Passagieren der 1912 gesunkenen Titanic verwandt ist.

Die US-Zeitung hat dieses Detail in Archivunterlagen entdeckt, wie es im Artikel heisst. Demnach ist Wendy Rush eine Ururenkelin von Isidor Straus und seiner Frau Ida. Das Ehepaar gehörte zu den reichsten Menschen an Bord der Jungfernreise des Ozeandampfers. Ida und Isidor waren 40 Jahre lang verheiratet und hatte mehrere Töchter, darunter Minnie.

Rettungsboot verweigert

Die «New York Times» schildert, dass sich einige Überlebende noch gut an das Ehepaar Straus erinnern konnten. Isidor Straus habe sich geweigert auf einem Rettungsboot Platz zu nehmen, Frauen und Kinder hätten zu diesem Zeitpunkt noch darauf gewartet, aus dem sinkenden Passagierschiff fliehen zu können. Ida Straus habe daraufhin gesagt, dass sie ihren Mann nicht verlassen werde. Danach sollen sie Arm in Arm auf dem Deck der Titanic gestanden haben, als das Schiff unterging. Ein ähnliches Bild ist im 1997 erschienenen Film von Regisseur James Cameron zu sehen. Die Leiche von Isidor Straus wurde etwa zwei Wochen nach dem Untergang der Titanic auf See gefunden. Die sterblichen Überreste von Ida Straus wurden nie geborgen.