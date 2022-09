Vererbbare Augenkrankheit: Ihre vier Kinder drohen zu erblinden – Familie geht mit ihnen auf Weltreise

Die Kinder sollen «visuelle Erinnerungen» sammeln

Als auch zwei weitere seiner vier Kinder mit Retinitis pigmentosa diagnostiziert wurden, entschied das Paar, mit seiner Familie die Welt zu bereisen . Auf die Idee kam Lemay, als Mias Arzt empfahl, sie mit «visuellen Erinnerungen» zu beschäftigen. «Ich dachte: ‹Ich zeige ihr keinen Elefanten in einem Buch, ich nehme sie mit, um einen echten Elefanten zu sehen – und ich werde ihr visuelles Gedächtnis mit den besten und schönsten Bildern füllen, die ich finden kann›», so Lemay gegenüber CNN .

«Wir konzentrieren uns neben Sehenswürdigkeiten auch sehr auf die Fauna und Flora. Wir haben in Afrika, aber auch in der Türkei und anderswo unglaubliche Tiere gesehen», so Lemay zu CNN. Es sei ihnen wichtig, Sachen zu sehen und zu erleben, die sie zu Hause nicht sehen könnten, und ihren Kindern unglaubliche Erfahrungen zu ermöglichen. Bisher waren sie in Namibia, Sambia, Tansania, der Türkei, der Mongolei und Indonesien.