Druck auf Weltverband IIHF : Sponsoren drohen wegen Eishockey-WM in Belarus mit Rückzug

Autohersteller Skoda wird sich zurückziehen, wenn die Eishockey-WM trotz aller Unruhen in Weissrussland durchgeführt wird. Nivea Men drohte ebenfalls damit.

«Wir haben einen Plan B»

«Wir sind seit 28 Jahren ein stolzer Partner der @IIHFHockey Weltmeisterschaft. Aber wir respektieren und fördern auch die Menschenrechte», twitterte Skoda am Samstag. In Belarus berichteten Medien, dass die Marke Nivea Men bereits am Vortag ihren Rückzug als Sponsor angekündigt habe, sollte die WM in Minsk ausgerichtet werden.

Damit relativiert sich die Befürchtung von IIHF-Präsident René Fasel, der anfangs Woche in Minsk weilte und mit seiner Begrüssung Luckaschenkos aneckte, eines erheblichen finanziellen Schadens, sollte der Vertrag mit Belarus nicht eingehalten werden. IIHF-Vizepräsident Kalervo Kummola sagte der russischen Staatsagentur Tass, dass ihn die Haltung der Sponsoren nicht überrasche. Auch andere dächten so. Das Exekutivkomitee der IIHF will am 25. und 26. Januar erneut über die WM beraten. «Wir haben seit vergangenem Herbst einen Plan B», sagte Fasel zuletzt und brachte eine WM nur in Lettland, in der Slowakei oder in Dänemark ins Spiel.