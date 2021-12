Sofa 100 Franken teurer – Ikea erhöht die Preise in allen Sortimenten drastisch

Als Grund gab Ikea Lieferprobleme wegen der Corona-Krise an.

Der Möbelhändler Ikea will die Preise kräftig anheben. Geplant seien Preiserhöhungen von neun Prozent im weltweiten Durchschnitt, teilte ein Sprecher von Ikea am Donnerstag mit. Der Schritt betreffe alle Länder und alle Sortimentsbereiche, aber nicht jedes Produkt soll teurer werden.

Die Preiserhöhungen würden von Land zu Land deutlich variieren, da auch die Kosten in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich seien. In der Schweiz kostet etwa das Sofa-Modell Stockholm 100 Franken mehr, der Beistelltisch Lack ist 2 Franken teurer (weitere Beispiele in der Bildergalerie oben).