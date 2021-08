Von September bis Februar - Ikea eröffnet Pop-up am Zürcher Hauptbahnhof

1 / 3 Statt ins Einrichtungshaus nach Spreitenbach können Kundinnen und Kunden bald auch in Zürich zur Ikea. Google Maps Produkte wird es vor Ort nicht geben, im Fokus steht die Beratung. Tamedia/Francisco Carrascosa Bereits 2017 hatte das Möbelgeschäft einen temporären Laden an der Bahnhofstrasse eröffnet. 20min/News-Scout

Darum gehts Das Online-Shopping verändert auch die Möbelbranche.

Ikea will mit einem Pop-up auf die Kundinnen und Kunden zugehen.

Produkte soll es vor Ort nicht geben, dafür aber Beratung.

Der Möbelgigant Ikea eröffnet im September einen temporären Laden am Zürcher Hauptbahnhof. Damit will das Unternehmen einen Schritt auf die Kundinnen und Kunden zugehen, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. «In Zürich besitzen 50 Prozent der Bevölkerung kein Auto – und das völlig freiwillig. Also versuchen wir sie vor Ort zu beraten», sagt Jessica Anderen, Chefin von Ikea Schweiz, im Artikel. Bereits 2017 hatte d as schwedische Einrichtungshaus einen temporären Laden an der Bahnhofstrasse eröffnet.

Mit dem Pop-up wolle man neue Erfahrungen sammeln. «Unsere Kunden kommen vielleicht nicht mehr so regelmässig in unsere Geschäfte, dafür nutzen sie jetzt vermehrt unser digitales Angebot» , so Anderen. Produkte gibt es laut dem Bericht vor Ort nicht, im Fokus steht die Beratung beim Zusammenstellen von ganzen Einrichtungslösungen wie Küchen- oder Schranksystemen. Da s Pop-up soll bis im Februar 2022 geöffnet bleiben.

Online bestellen statt ins Einrichtungshaus

Hintergrund für solche neuen Projekte ist unter anderem die Veränderung des Kundenverhaltens. Laut dem Artikel kommt es zu einer Verlagerung weg von grossen Einrichtungshäusern hin zu Online-Shopping. «Wenn der Trend zum Onlinekauf bei den Möbeln weiterhin so stark steigt, ist tatsächlich die Frage, ob es in Zukunft noch so viele Möbelhäuser in der Peripherie braucht, wie es sie heute gibt», wird Markus Koch, Experte für Industrieprodukte beim Unternehmensberater Deloitte, zitiert.