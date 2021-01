Auf die Ikea-Filiale in Dietlikon gab es am Samstag einen enormen Ansturm.

In der Ikea in Dietlikon gab es am vergangenen Samstag einen grossen Ansturm. Es musste mit langen Wartezeiten gerechnet werden.

Auf die Ikea-Filiale in Dietlikon ZH hat es am Samstag einen grossen Ansturm gegeben, wie mehrere Leserinnen und Leser berichten. «Bereits bei der Autobahnausfahrt staute sich der Verkehr», erzählt eine 38-jährige Winterthurerin. Sie musste in der Garage des Pathé Kinos parkieren, da jene des Einrichtungshauses belegt war. In der Garage sei ihr aufgefallen, dass einige Autos ein Aargauer Kennzeichen hatten. «Vielleicht sind diese nach Zürich gefahren, da im Aargau die Geschäfte geschlossen sind.»