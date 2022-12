Eine News-Scout war am Einkaufen in der Ikea in Rothenburg LU, als kurz nach 11 Uhr die Lautsprecher losgingen. «Es hiess etwas von einem Alarm 1000 Rot und dass das Gebäude geräumt werde», erzählt sie gegenüber 20 Minuten Online. Das Personal habe die Kunden zu den Ausgängen gewiesen und Kinderwagen die Treppe hinuntergetragen. «Die meisten blieben ruhig, aber einige kriegten Angst und rannten.»