Nach Instagram-Story

Ikea lässt Mimi Jäger fallen

Das Möbelhaus Ikea beendet die Zusammenarbeit mit Ex-Sportlerin und Influencerin Mimi Jäger. Grund dafür sind unterschiedliche Auffassungen zum Thema der «Black Lives Matter»-Bewegung.

Mimi Jäger hatte sich am 13 Juni in einer Instagram-Story darüber geärgert, dass an die 15’000 Personen gegen Rassismus in der Zürcher Innenstadt demonstrierten. Jäger war nach eigener Aussage mit ihrem Freund in Zürich, um zu shoppen. In der Folge musste Jäger viel Kritik für ihre Story einstecken. Ikea Schweiz stellte sich zunächst noch hinter die Influencerin.