Rothenburg LU: Ikea muss evakuiert werden – Feuerwehr rückt mit Grossaufgebot an

Am Mittwochmorgen gab es bei der Ikea in Rothenburg einen Grosseinsatz. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Grosse Aufregung im Einrichtungshaus Ikea in Rothenburg. Am Mittwochmorgen ging plötzlich ein Sirenenalarm los und eine Lautsprecherdurchsage teilte mit, dass sich alle umgehend nach draussen begeben sollten. «Wir wollten gerade das Parkticket bezahlen, da kam die Durchsage», erzählt News-Scout F.H.* gegenüber 20 Minuten. «Zuerst dachte ich, es handelt sich um einen Bombenanschlag oder so. Es war ein komisches Gefühl», so H. Die Besucherinnen und Besucher seien völlig ahnungslos herumgestanden und niemand wusste, um was es sich genau handle. Kurz darauf seien drei Fahrzeuge der Feuerwehr angerückt. «Es hat sich aber nichts getan und wir sind dann nach ungefähr einer Viertelstunde gegangen», sagt H.