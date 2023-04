Ikea: Sofa doppelt so teuer wie in Deutschland

Einem 20-Minuten-Leser ist ein massiver Preisunterschied im Onlineshop von Ikea in der Schweiz und in Deutschland aufgefallen.

Die Inflation in Deutschland ist deutlich höher als in der Schweiz. Dort kosten Lebensmittel fast 22 Prozent mehr als vor einem Jahr, in der Schweiz sinds 6,5 Prozent. Auch bei Möbeln war die Preisteuerung in Deutschland über doppelt so hoch wie bei uns.