App geplant : Ikea stampft nach 70 Jahren seinen Katalog ein

Nach 70 Jahren verabschiedet sich Ikea von seinem Katalog. Für 2021 ist in der Schweiz die Lancierung einer neuen App geplant.

Das Unternehmen will zunehmend digital kommunizieren.

Weil der Ikea-Katalog zusehends weniger genutzt wird, stellt das Unternehmen das Produkt nach 70 Jahren ein. «Seit 70 Jahren ist er eines unserer legendärsten Produkte, das Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt erreicht hat», wird Konrad Grüss, Geschäftsführer von Inter IKEA Systems B.V. in einer Medienmitteilung zitiert. Das Ende unseres Katalogs sei in der Tat ein natürlicher Prozess und Antwort auf das sich verändernde Medien- und Konsumverhalten. Ikea setzt künftig vermehrt auf eine digital Kommunikation. Für 2021 ist in der Schweiz die Lancierung einer neuen App geplant, schreibt das Unternehmen.