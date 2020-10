1146 Mio. Fr.Ikea steigert Umsatz trotz Lockdown

Ikea Schweiz konnte im Geschäftsjahr 2020, das am 31. August endete, seinen Umsatz steigern: Er stieg leicht um 0,7 Prozent auf 1146 Millionen Franken. Dies, obwohl der schwedische Möbelriese in der Schweiz sämtliche Standorte vom 16. März bis am 11. Mai schliessen musste. Das habe das Unternehmen 110 Millionen Franken gekostet, heisst es in einer Mitteilung.