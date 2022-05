Komplette Überarbeitung: Ikea will aus dem Klassiker Billy ein Papier-Regal machen

Nun legt der Konzern am Erfolgskonzept Hand an und überarbeitet das Regal-Modell komplett.

Nun legt der Konzern am Erfolgskonzept Hand an und überarbeitet das Regal-Modell komplett. Wie Ikea in einer Mitteilung schreibt, wird das verarbeitete Holzfurnier durch Papierfolie ersetzt. Auch an den Kanten sollen die Kunststoffbänder dem Papier weichen. Zur Befestigung der Rückwand gibt es neu Schnappverschlüsse statt Nägel.

Einfacher umziehen

Bemüht ums Image

In der Öffentlichkeit legt Ikea seit langem viel Wert auf Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Immer wieder gibt es aber Kritik am Unternehmen. So gab es 2020 Hinweise, dass Ikea Kommoden und Regale aus illegalem Holz aus Rumänien und der Ukraine bauen lässt. «Illegal geschlagenes Holz hat in der Lieferkette nichts verloren», teilte Ikea Schweiz damals 20 Minuten mit. Das Mutterhaus in Schweden habe eine Untersuchung eingeleitet.