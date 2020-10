Geschäftsjahr 2020

Mehr Umsatz trotz Lockdown

Ikea betreibt in der Schweiz neun Möbelläden und beschäftigt rund 3000 Mitarbeitende. Trotz des Lockdown, der den Händler in der Schweiz 10 Millionen Franken gekostet hat, konnte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020, das am 31. August endete, seinen Umsatz steigern: Er stieg leicht um 0,7 Prozent auf 1146 Millionen Franken.