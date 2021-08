Keine Ausstellung mehr - Ikea will Rundgang durch Wohnwelten abschaffen

Schlafzimmer, Badezimmer oder Küche: Ikea-Warenhäuser sind bekannt für ihre Möbelausstellungen. Doch der Rundgang durch die verschiedenen Wohnräume soll in Zukunft wegfallen. In China setzt das schwedische Unternehmen auf ein neues Ladenkonzept.

Es soll eine Mischung aus offenen Räumen und Rückzugsorten geben, in denen Kundinnen und Kunden miteinander in Kontakt treten können, wie die «Bild» schreibt. Zudem will Ikea Workshops zu nachhaltigem Wohnen anbieten, wo sich Kunden zu Themen wie der Reparatur von Gegenständen austauschen können.

Die erste Ikea-Filiale ohne Möbelausstellung befindet sich in Shanghai. Auch in Europa soll das neue Konzept bald getestet werden. So probieren es Filialen in London und Wien noch dieses Jahr aus, wie es weiter heisst.