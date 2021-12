Carlos Marín – Il Divo-Sänger stirbt im Alter von 53 Jahren

Wie «Daily Mail» schreibt, musste Marin am 7. Dezember ins Spital in Manchester eingeliefert werden, wo er kurz darauf in ein künstliches Koma habe versetzt werden müssen. Er sei auf der Intensivstation behandelt worden und habe intubiert werden müssen. Noch am 4. Dezember stand er zusammen mit seinen Bandkollegen auf der Bühne. «Es wird nie wieder eine Stimme oder einen Geist wie Carlos geben. Wir vermissen unseren geliebten Freund», schreibt die Band weiter. Die genauen Umstände sowie die Todesursache seien noch nicht geklärt, schreibt «SkyNews».