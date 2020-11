Was versteht man unter Umkehrplastik?

Bei der Umkehrplastik übernimmt ein Körperteil eine Aufgabe, für die e r eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Diese Methode kommt zur Anwendung, wenn eine Erkrankung im Knie- oder Oberschenkelbereich vorliegt – dadurch kann eine komplette Amputation am Oberschenkel verhindert werden. Bei der Umkehrplastik wird das Knie und jeweils ein Teil von Ober- und Unterschenkel entfernt und der Fuss verkehrt herum am verbleibenden Oberschenkel fixiert. Da sich das Sprunggelenk des Fusses nun in Höhe des nicht mehr vorhandenen Kniegelenks befindet, kann es die Aufgaben des Knies übernehmen. Die Drehung des Fusses ist nötig, da in Normalstellung die Drehbewegungen von Sprung- und Kniegelenk gegenteilig sind. Die Operationstechnik wurde erstmals in den 1920er - Jahren angewandt und ist auch heute eher selten. Laut internationalen Medien wurde die OP weltweit erst wenige H undert Male durchgeführt.