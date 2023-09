Ildefons Lima: Andorra-Legende (43) tritt nach Schweiz-Spiel zurück

1 / 5 In seinen 137 Länderspielen hat sich Ildefons Lima mit fast allen Top-Stars gemessen. imago/GlobalImagens 26 Jahre lang lief der Verteidiger für Andorra auf. imago sportfotodienst Mit elf Treffern ist er Rekordtorschütze des Landes. imago/Belga

Darum gehts Ildefons Lima tritt nach 137 Länderspielen aus der Nationalmannschaft Andorras zurück.

Der Innenverteidiger ist Rekordspieler und Rekordtorschütze seines Landes.

Einst spielte der heutige 43-Jährige auch in der Super League.

Im vergangenen Juni hat Andorras Fussball-Ikone Ildefons Lima (43) zum wiederholten Male Geschichte geschrieben. Mit seiner Einwechslung im EM-Quali-Spiel gegen die Schweiz (1:2) wurde der Innenverteidiger zum ältesten Spieler, der jemals in diesem Wettbewerb zum Einsatz gekommen ist. Diese Marke schnappte Lima keiner geringeren als der inzwischen zurückgetretenen Stürmer-Legende Zlatan Ibrahimovic (41) weg. Der Schwede hatte sich den Rekord zuvor mit Gibraltars Lee Casciaro geteilt.

Doch nun soll endgültig Schluss sein mit dem Aufstellen von Bestmarken. Das EM-Quali-Spiel am Dienstagabend in Sion gegen die Schweiz (ab 20.45 Uhr live bei uns) wird das 137. und letzte Länderspiel sein in Limas Karriere, die im Juni 1997 mit einem 1:4 gegen Estland ihren Anfang nahm. 26 Jahre später ist der Routinier nicht nur Andorras Rekordspieler, sondern mit elf Toren auch mit grossem Abstand der Rekordtorschütze des Pyrenäenstaats.

Lima spielte auch in der Super League

Er wolle die letzten beiden Spiele und die verbleibenden Trainings noch einmal in vollen Zügen geniessen, hatte Lima an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Belarus erklärt. In seinem letzten Heimspiel wurde der Publikumsliebling am vergangenen Samstag in der 90. Minute eingewechselt und durfte sich kurz darauf über ein hart erkämpftes 0:0 freuen.

Vom Profi-Fussball hat sich Lima schon vor einigen Jahren verabschiedet. Seit 2012 spielt er wieder in seiner Heimat, seit vergangenem Herbst in der zweiten Mannschaft des FC Andorra. Neben Stationen in den zweithöchsten Ligen von Spanien und Italien kickte der 1,92-Meter-Abwehrturm zwischen 2009 und 2011 auch in der Super League für die AC Bellinzona.

Erster Sieg nach zwölf Jahren

In Sion tritt Lima nun von der internationalen Fussballbühne ab. «Zurück in die Schweiz, um sich zu verabschieden», schreibt er auf X (ehemals Twitter). Dazu postet er ein Bild von drei Leibchen: links das Andorra-Trikot, das er am Dienstag zum 137. Mal tragen wird. In der Mitte eines des FC Sion, das er in seiner Zeit in der Schweiz getauscht haben dürfte. Und rechts ein Nati-Trikot von Xherdan Shaqiri, das von seinem letzten Gastspiel in der Schweiz stammt.

Nachdem sich Andorra im Oktober 2016 zu Hause der Nati in der WM-Quali nur knapp mit 1:2 hatte geschlagen geben müssen, setzte es im August 2017 im Kybunpark eine klare 0:3-Niederlage ab. Die beiden damaligen Auftritte gegen die Schweiz dürften Lima aber wohl vor allem wegen dem in Erinnerungen bleiben, was zwischen den beiden Spielen gegen die Nati passierte. Im Februar 2017 feierte Andorra beim 2:0 gegen San Marino den ersten Sieg seit über zwölf Jahren und 85 Spielen. Rekordtorschütze Lima sorgte für den ersten Treffer.

