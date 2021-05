Your Stage - Ilknur (26) zaubert mit Tesafilm den perfekten Lidstrich

Ilknur ist die glückliche Gewinnerin, die euch mit ihrem bunten Tesafilm-Look beeindruckt hat. Privat

Darum gehts: Ihr konntet unter mehreren Einsendungen für euer Lieblings-Schmink-Video voten.

Die Gewinnerin ist Ilknur (26) aus St. Gallen.

Sie darf sich 20 - Minuten - Community - Talent April nennen und bekommt von 20 Minuten ein Zertifikat.

Ilknur möchte Frauen mit ihrem Tesafilm-Trick helfen.

Dank de s Klebestreifen s soll der Eyeliner-Wing perfekt sitzen.

Anfang März wollten wir eure Schmink-Videos sehen – und ihr habt geliefert! Eure Einsendungen hatten es in sich: Ob ein bunter Frühlingslook, das perfekt geschminkte Horror-Gesicht oder ein kräftiges Tages-Make-up – ihr habt eure besten Skills gezeigt. In den letzten Tagen konnte die Community dann aus den Top Videos für ihren Favoriten voten.

«Ich schminke mich gerne»

Lidschatten hier, Lidstrich da, ein bisschen Glitzer hier, ein bisschen Farbe dort. Zuerst ein Schwamm, dann ein Pinsel, dann ein Stift und noch die Bürste. So steht Ilknur vor dem Spiegel und schminkt ihre Looks. Eine ihrer letzten Kreationen habt ihr so gefeiert, dass die 26-Jährige das Rennen um den besten Make-up-Look gewonnen hat.

Ilknur kann es kaum fassen: « Ich war die ganze Zeit so aufgeregt, mit einem Sieg habe ich nicht gerechnet. » Sie habe das Voting fieberhaft mitverfolgt und immer wieder gepostet, damit ihr Freundeskreis für sie abstimmt. « Ich wollte unbedingt gewinnen. Ich schminke mich so gerne und es liegt mir auch und das wollte ich mir und allen anderen beweisen » , sagt sie.

Tesafilm für den perfekten Eyeliner-Wing

Make-up sei ihre Leidenschaft. In den letzten acht Jahren habe die Sachbearbeiterin damit angefangen, Youtube-Videos anderer anzuschauen und deren Looks nachzuschminken. Ihr persönlicher Lieblingslook: Starke Augen. « Das ist mein sogenannter Signature Look. Jeder der mich kennt, weiss dass ich immer meine Augen betone – das finde ich sehr wichtig, denn sie müssen ausdrucksstark sein. »

Um diesen Ausdruck hinzubekommen, hat Ilknur einen aussergewöhnlichen Trick: Sie benutzt Tesafilm, um den Eyeliner-Wing perfekt hinzubekommen. Um das zu erreichen, schneidet sie ein Stück vom Tesafilm ab und klebt es an das Augenende. « Wie hoch man es klebt, ist jedem selbst überlassen. Es kommt darauf an, was man am Ende für einen Wing haben möchte. Normal, eher tief oder sehr hoch – alles ist möglich » , erklärt Ilknur. Der Klebestreifen sei sehr praktisch und « hilft mehr, als man denkt. »

Ihr Alltagslook ist in zehn Minuten geschminkt

Ilknur ist ein grosser Schmink-Fan. Wenn sie sich jedoch für nur ein Produkt entscheiden müsste, würde sie zum Eyeliner greifen. « Mit kleinem Aufwand hat man einen grossen Effekt. Mit dem Strich sieht man einfach viel besser aus » , erklärt die 26-Jährige.

Auch wenn Make-up in ihrem Leben eine grosse Rolle spielt, schminkt Ilknur sich nicht jeden Tag. « Ich bin ein Morgenmuffel, ich schlafe lieber so lange, wie ich kann. Dann widme ich meinem Alltagslook nur zehn Minuten. » Am Wochenende könne es dann schon mehr sein, bis zu einer Stunde stünde sie dann vor dem Spiegel, um den perfekten Look zu kreieren. « Wenn man unter der Woche wenig macht, ist es dann umso spezieller, wenn es mal ausgefallener und bunter ist. »

Als Gewinnerin darf sich Ilknur auf ein offizielles Zertifikat von 20 Minuten freuen. Alle, die leer ausgegangen sind, bekommen im Mai eine zweite Chance: Für den kommenden Monat suchen wir nämlich eure coolsten Katzen-Videos! Ist dein Stubentiger besonders herzig? Willst du, dass die Community deine Katze sieht? Mit ein bisschen Glück werden du und deine Katze vielleicht zu den neuen Community-Stars gewählt. Bewirb dich hier mit deinem Video und dem Betreff Katze.