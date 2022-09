Stalden VS: Illegale Aktion – Künstlerin färbt denkmalgeschützte Brücke pink

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Gemeinde reinigten am Morgen die Brücke.

Die pinke Farbe der Merjenbrücke fällt in der Stalder Naturlandschaft auf.

Am Montagmorgen erblickte die denkmalgeschützte Merjenbrücke das Tageslicht in einem neuen Gewand. Die 108 Meter lange und 115 Meter tiefe Brücke war über Nacht pink gefärbt worden. Es handelt sich dabei um eine temporäre Kunstinstallation von Aktionskünstlerin Barbara Kiener inmitten der Stalder Naturlandschaft. Das teilte Kiener in einer Medienmitteilung mit.