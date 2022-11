Detailliert und kurios: Illegale Bar vor Reitschule – Polizei publiziert Liste von beschlagnahmtem Partymaterial

Am 9. April rückte die Polizei zu einem Einsatz vor der Reitschule in Bern aus. Grund dafür: In den sozialen Medien hatte es zuvor Aufrufe zu einer illegalen Party auf dem Vorplatz gegeben, wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt. Dabei kontrollierte die Polizei sechs Personen und nahm ihnen Unmengen an Partymaterial ab.