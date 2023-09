Migrationskrise: Schweiz verstärkt Grenzschutz im Tessin

Wegen der angespannten Situation auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa und der Balkanroute werden in Mitteleuropa in den nächsten Wochen Tausende Flüchtlinge erwartet – auch in der Schweiz. Nun hat der Bund reagiert und schickt laut «SonntagsZeitung» mehr Personal an die Grenze ins Tessin.