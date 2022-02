Illegale Ferienwohnungen : Illegale Ferienwohnungen verärgern Mieter von neuem Wohnhochhaus

Mietwohnungen dürfen in der Regel nicht zu Profitzwecken untervermietet werden. Für den Anbieter «24Up Sky Apartments» im neuen Claraturm in Basel scheint diese Regel aber nicht zu gelten. Via diversen Buchungsplattformen lassen sich fünf Wohnungen für ab 250 Franken pro Nacht mieten.

Die frisch eingezogenen Mieterinnen und Mieter des 96 Meter hohen Turmes sind wütend. Nicht gehört und enttäuscht fühlt sich die Anwohnerschaft der teuren, neuen Wohnungen. Ein Anwohner findet klare Worte: «Ich hätte es mir genauer überlegt, hier einzuziehen, wenn ich von diesem Geschäftsmodell, welches mein tägliches Leben beeinflussen könnte, gewusst hätte.» Das Klima wird als toxisch beschrieben, der Apartment-Vermieter sei aggressiv, so der Vorwurf. Die Mietparteien wehren sich bei der Verwaltung mit Mails und Kommentaren. Die Chat-Funktion auf der hauseigenen Bewohner-App wurde daraufhin deaktiviert. Nun findet die Auseinandersetzung auf anderen Social Media-Plattformen ihre Fortsetzung.

Der Betreiber der fünf Apartments im 24. Stock, Leo S., will sich gegenüber 20 Minuten nicht äussern. Die Verwaltung Apleona schreibt auf Anfrage: «Es besteht ein vertragliches Mietverhältnis mit dem professionellen Apartment-Betreiber SKYLINE Apartments Basel.» Für Patrizia Bernasconi vom Basler Mieterschutz ist klar: Die Situation im Claraturm geht gar nicht, denn um eine Beherbergung weiterzuvermieten, braucht es eine Bewilligung.

Eine solche Bewilligung liegt aber nicht vor, bestätigt das baselstädtische Bau- und Gastgewerbeinspektorat auf Anfrage. Es seien diverse Anzeigen eingegangen und man bearbeitet den Fall. Gut möglich, dass dem Vermieten von Ferienwohnungen hier bald der Riegel geschoben wird.

