Bezirksgericht Zürich : Zwei Türkinnen wegen illegaler Haartransplantation angeklagt

Zwei türkische Krankenschwestern haben einem Patienten an der Bahnhofstrasse eine Haarverpflanzung unter mangelhafter medizinischer Betreuung durchgeführt.

1 / 2 Die jüngere Krankenschwester ist wie ihre Kollegin nicht geständig und will einen Freispruch. 20min/hoh Die ältere der beiden Krankenschwestern wird von der Polizei zum Gericht geführt. 20min/hoh

Darum gehts Zwei türkische Krankenschwestern haben in Zürich einem Patienten illegal eine Haarverpflanzung durchgeführt.

Sie sollen sich als Ärztinnen ausgegeben haben.

Dem Patienten wurden gegen 50 Anästhesiespritzen verabreicht. Er litt unter grossen Schmerzen.

Der Einzelrichter des Bezirksgerichts Zürich verurteilt die Frauen wegen einfacher Körperverletzungen zu bedingten Freiheitsstrafen von acht und achteinhalb Monaten.

Zwei 24- und 43-jährige türkische Krankenschwestern haben im November 2022 in einem angemieteten Raum an der Zürcher Bahnhofstrasse einem Landsmann eine Haartransplantation durchgeführt. Der Flüchtling meinte, dass die beiden Frauen Ärztinnen seien, dies soll dem Patienten vorgegaukelt worden sein. Er zahlte für den Eingriff 2300 Franken in bar.

In der Anklageschrift wird die Operation, welche von 9 Uhr bis 15 Uhr dauerte, detailliert beschrieben. So rasierten die beiden Frauen dem Mann zuerst den Schädel. Danach markierten sie die Stellen, wo die Haarwurzeln entnommen werden sollten, und betäubten den Patienten örtlich mit einer Unzahl von Spritzen. Nach der Haarentnahme hatte der Mann starke Schmerzen und erhielt weitere Spritzen. Nach einer kurzen Pause begannen die beiden Frauen mit der eigentlichen Haarverpflanzung, wobei der Oberkopf wieder mit Spritzen betäubt wurde. Insgesamt wurden rund 50 Spritzen gesetzt. Trotzdem litt der Patient weiter unter starkem Schmerzen und erhielt Tabletten. Die Tortur hörte nach rund sechs Stunden auf, als die Polizei vor Ort erschien und den Eingriff stoppte. Sie hatte die türkische Vermittlungsfirma schon länger im Visier.

Patient glaubte, dass die Frauen Ärztinnen sind

Die beiden in der Türkei wohnhaften Krankenschwestern, die seit November 2022 in Untersuchungshaft sitzen, waren des Betrugs, der einfachen Körperverletzung, des Verstosses gegen das Heilmittelgesetz und Arbeiten ohne Bewilligung angeklagt. Laut Anklage handelte es sich um eine Operation, bei der zwar die einzelnen Schritte an nicht-ärztliches medizinisches Personal delegierbar sind, jedoch muss ein Arzt bei einem Notfall oder bei Komplikation unmittelbar erreichbar sein. Gegen drei Mitarbeiter und Hintermänner der türkischen Vermittlungsfirma laufen separate Verfahren, die noch hängig sind.

Die Staatsanwältin verlangte am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich vom Montag für die beiden Beschuldigten bedingte Freiheitsstrafen von zehn Monaten sowie Landesverweisungen. «Die Beschuldigten wurden vom Vertreter der Vermittlungsfirma dem Patienten in türkischer Sprache als Ärztinnen vorgestellt», so die Staatsanwältin. Sie hätten den Patienten mit ihrem Schweigen im Glauben gelassen, dass sie Medizinerinnen seien. «Das Opfer erlitt unerträgliche Schmerzen, die beiden Krankenschwestern hatten die Anästhesie überhaupt nicht im Griff.»

Krankenschwestern sind nicht geständig

Die beiden Beschuldigten waren nicht geständig. Die Frauen haben in ihrem Heimatland als Krankenschwestern gearbeitet und haben jahrelange Erfahrungen in Haartransplantationen. Sie waren als Freelancerinnen tätig und wurden durch eine türkische Vermittlungsfirma in die Schweiz gebracht. Es war ihr erster Arbeitstag in Zürich. «Die Vermittlungsfirma hat gesagt, dass die Operationen professionell und nach Gesetz durchgeführt würden», sagte die Ältere. Sie hätten sich nie als Ärztinnen vorgestellt, sondern als Krankenschwestern – sowohl gegenüber der Vermittlungsfirma als auch gegenüber dem Patienten. Die Jüngere hat im Kanton Appenzell sechs weitere solche Haartransplantationen durchgeführt, zusammen mit einer Schweizer Ärztin.

Die Anwältin des Opfers verlangte eine Genugtuung von 8000 Franken. «Die Operation war überhaupt nicht erfolgreich.» Ihr Mandant sei mit einem blutenden Kopf entlassen worden und habe einen Narbenkranz am Hinterkopf erlitten. «Es war ein Gemetzel», so die Anwältin. Er habe noch lange unter Kopfschmerzen gelitten. «Es geht ihm nicht gut.»

Sitzen seit sieben Monaten im Gefängnis

Die beiden Verteidiger forderten bezüglich den Hauptvorwürfen des Betrugs und einfacher Körperverletzung Freisprüche. «Unsere Mandantinnen wurden mit falschen Versprechen nach Zürich gelockt.» Der Eingriff am Patienten sei durch die Polizei vorzeitig unterbrochen worden. Die Krankenschwestern seien einzig wegen Arbeiten ohne Bewilligung zu bedingten geringen Geldstrafen zu verurteilen. Auf einen Landesverweis sei zu verzichten. «Die Frauen sitzen seit fast sieben Monaten in Haft, das Verfahren dauerte zu lange», so die Anwälte. Ihre Mandantinnen sollen für die Überhaft entschädigt werden und seien sofort zu entlassen.

Der Einzelrichter fällte am Abend das Urteil. Er sprach die beiden Frauen der einfachen Körperverletzung schuldig, vom Vorwurf des Betrugs aber frei. Sie erhielten bedingte Freiheitsstrafen von acht Monaten für die ältere Beschuldigte und achteinhalb Monate für ihre Kollegin. «Das Verschulden ist nicht mehr leicht», sagte der Richter. Die beiden Frauen werden aus dem Gefängnis entlassen, da sie sich schon knapp sieben Monate in Haft befinden. Auf eine Landesverweisung wurde verzichtet.