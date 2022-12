In Brislach BL hat man eine illegale Hanf-Indooranlage gefunden

In Brislach BL wurde eine illegale Hanf-Indooranlage entdeckt.

Am Donnerstag der letzten Woche wurde im Rahmen einer Kontrolle einer CBD-Produktionsstätte in Brislach BL eine illegale Hanf-Indooranlage entdeckt. Die Polizei Basel-Landschaft konnte über 4000 illegale Hanfpflanzen feststellen mit einem Wert von mehreren Hunderttausend Franken.

«Nebst einer legalen CBD-Produktionsstätte konnte eine weitere in Betrieb stehende Hanf-Indooranlage mit 4130 illegalen THC-haltigen Hanfstauden ausgehoben werden», heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein 34-jähriger Serbe verhaftet. «Die Staatsanwaltschaft

Basel-Landschaft hat gegen den Mann ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet», so die Mitteilung.