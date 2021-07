Illegale Kryptofarm mit Playstation-Konsolen frass 235'000 Franken Strom pro Monat

Strom abgezwackt

Schon Anfang Juli schloss der SBU in der Ukraine eine andere Mining-Anlage. Auch diese Anlage in der Stadt Nischyn wurde mit gestohlenem Strom betrieben. Die Betreiber der Kryptofarm schlossen die Anlage direkt an ein Umspannwerk an. Darüber wurden laut SBU auch die lokalen Rettungsdienste und andere wichtige Einrichtungen in der Stadt mit Energie versorgt. In zwei Monaten wurde laut den Strafverfolgungsbehörden Strom in einem Wert von umgerechnet über 100’000 Franken verbraucht.