Illegale Migration muss früher gestoppt werden, sagt Jens Spahn

1 / 3 «Wer irreguläre Migration in die EU begrenzen will, der muss Menschen davon abhalten, die EU zu betreten», so Spahn. AFP In erster Linie müsse die Begrenzung illegaler Migration an den EU-Aussengrenzen zentraler Bestandteil einer Migrationsstrategie sein und nicht das Abschieben, sagte er. Alexander Welscher/dpa Spahn geht davon aus, dass früher oder später die EU-Aussengrenze geschlossen werde. Patrick Pleul/dpa

Darum gehts Jens Spahn will härter gegen illegale Migration vorgehen.

Wenn man begrenzen wolle, müsse man Einreisen unterbinden.

Spahn geht nach eigenen Worten davon aus, dass die EU-Aussengrenzen irgendwann geschlossen werden.

«Wer irreguläre Migration in die EU begrenzen will, der muss Menschen davon abhalten, die EU zu betreten», sagte Spahn. Deshalb würden an der EU-Aussengrenze «auch mit deutschem Geld» Zäune gebaut. Auch der Funke Mediengruppe sagte Spahn, irreguläre Migration müsse stärker als bisher durch physische Zurückweisung an den Grenzen beschränkt werden. «Wenn wir begrenzen wollen, müssen wir Einreisen unterbinden, das ist eine Selbstverständlichkeit», sagte der Christdemokrat.

Als unzureichend kritisierte Spahn die jüngsten Ankündigungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Migrationspolitik. «Der entscheidende Schlüssel ist nicht die Rückführung, sondern die Begrenzung irregulärer Migration», sagte Spahn dem Nachrichtenportal «The Pioneer».

«Die Grenze wird früher oder später geschlossen»

Scholz hatte am Wochenende in einem Interview mit dem «Spiegel» erklärt, es müssten jetzt im grossen Stil diejenigen abgeschoben werden, «die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben». Wer keine Bleibeperspektive in Deutschland habe, «weil er sich nicht auf Schutzgründe berufen kann, muss zurückgehen», sagte Scholz.

Dieser Fokus ist aus Sicht Spahns unvollständig. In erster Linie müsse die Begrenzung illegaler Migration an den EU-Aussengrenzen zentraler Bestandteil einer Migrationsstrategie sein und nicht das Abschieben, sagte er. Spahn geht nach eigenen Worten davon aus, dass die EU-Aussengrenzen irgendwann geschlossen werden. «Die Grenze wird früher oder später geschlossen. Ob in fünf oder in 15 Jahren, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es wird passieren.»

