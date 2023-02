Basel: Illegale Observation – IV-Rentner muss trotzdem 30’000 Franken zurückzahlen

Es bezog sich dabei auf ein Urteil des Bundesgerichts, dass das Interesse an der Verhinderung von Versicherungsmissbrauch höher einstufte, als die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen.

Ein Versicherungsdetektiv observierte einen IV-Bezüger zwischen 2012 und 2014, obwohl es dafür noch keine gesetzliche Grundlage in der Schweiz gab.

Das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt (SVG) geht mit aller Härte gegen einen mutmasslichen IV-Schwindler vor. Dabei folgt es dem Bundesgericht, das sich mit einem Griff in die Trickkiste um ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) herum manövrierte. Der Mann soll nun über 30’000 Franken zurückzahlen, wie im kürzlich publizierten Urteil zu lesen ist.

Konkret geht es um einen IV-Bezüger, der nach einem Velounfall jahrelang eine ganze Rente bezog. Laut einem ärztlichen Gutachten soll er wegen der Verletzung erheblich an der Schulter eingeschränkt und infolge einer depressiven Störung «in seiner Leistungsfähigkeit massiv herabgesetzt» gewesen sein. Dadurch habe sich seine Persönlichkeit andauernd verändert. Er sei «mittlerweile völlig gefangen in seiner Symptomatik» und habe «jede Verantwortung abgelegt» und müsse «im Prinzip umsorgt werden», so der Gutachter.