ERZ-Skandal : Illegale Oldtimer-Sammlung wird versteigert

Das Aufräumen bei der Entsorgung und Recycling Stadt Zürich (ERZ) geht weiter: Am Wochenende kommt die Oldtimer-Sammlung unter den Hammer.

Versteigert werden am Samstag 16 Objekte aus der unbewilligten ERZ-Oldtimer-Sammlung.

Am Samstag ist es so weit: Die Oldtimer-Sammlung, welche die Dienstabteilung der Entsorgung und Recycling (ERZ) der Stadt Zürich ohne städtischen Auftrag aufgebaut hatte, wird versteigert. Zur Versteigerung kommen 16 restaurierte Fahrzeuge, Anhänger und Kleinmaschinen, wie die Stadt Zürich am Montag mitteilte.