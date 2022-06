Littering: Illegale Party auf der Allmend – «Sie liessen alles am Boden liegen»

Am Sonntagmorgen lag an der Sihl auf der Allmend Brunau jede Menge Abfall.

Eine Discokugel, zwei Zelte, eine Bar und jede Menge Abfall: All das fand ein News-Scout am Sonntag am Ufer der Sihl auf der Allmend Brunau vor. Die 50-jährige Zürcherin ist entsetzt. Sie ist am Morgen beim Joggen an der Stelle vorbeigelaufen. «Es war ein Riesenchaos. Es wurde alles Mögliche liegen gelassen. Ich verstehe, nicht, wie man so etwas machen kann.» Sie hofft, dass die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. «So rücksichtloses Verhalten muss bestraft werden.»