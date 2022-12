Illegale Party vor Reitschule: 500 Liter Alkohol weggeleert

Im Vorfeld einer illegalen Party vor der Reitschule in Bern beschlagnahmte die Polizei tonnenweise Material.

Was mit dem beschlagnahmten Material passiert, ist noch unklar.

Die rechtmässigen Besitzer liessen die Frist am 30. November verstreichen.

Bei einem Einsatz auf dem Vorplatz der Reitschule am 9. April beschlagnahmte die Kantonspolizei Bern das Material einer illegalen Party. Darunter befanden sich unter anderem mehrere Hundert Liter alkoholische Getränke, Lichterketten, Becher und eine Spaghettizange. Die Liste der beschlagnahmten Gegenstände ist lang – wie lang, ist weiter unten aufgeführt.

Die Polizei entscheidet nun auf Basis des Polizeigesetzes darüber, was damit geschieht. Grundsätzlich hat sie dabei zwei Möglichkeiten: die Verwertung oder die Vernichtung. «Aktuell kann noch nicht abschliessend beantwortet werden, welche Gegenstände vernichtet und welche allenfalls noch weiterverwertet werden», sagt Egger.

Eines ist allerdings klar: «Die alkoholischen Getränke werden nach Ablauf der genannten Frist ausgeleert respektive vernichtet», so Egger weiter. Darunter befinden sich 967 Dosen Bier und 75 Flaschen Spirituosen, es dürfte sich um über 500 Liter Alkohol handeln.

Aufruf für illegale Party

In sozialen Medien hatten die Veranstalter zu einer illegalen Party auf dem Vorplatz der Reithalle aufgerufen. Die Kapo Bern wurde darauf aufmerksam und führte am 9. April einen Einsatz durch. Dabei kontrollierte sie sechs Personen und verteilte ihnen Bussen in Höhe von 100 Franken. Ebenfalls wurden sie wegen Widerhandlungen gegen die städtische Strassennutzungsverordnung angezeigt.