Kartell im Tessin : Illegale Preisabsprachen – Amag kassiert Millionen-Busse von Weko

Die Wettbewerbskommission Weko büsst sieben Autohändler von Marken des VW-Konzerns im Kanton Tessin, darunter auch die Amag. Sie sollen ein unzulässiges Kartell gebildet und die Preise in die Höhe getrieben haben.

Die Autohändler trafen Preisabsprachen über alle Verkäufe im Tessin. Das Kartell teilte sich den Kanton Tessin in Tätigkeitsgebiete auf. Die fehlbaren Autofirmen hätten versucht, den Wettbewerb unter den Autohändlern zu verringern und die Verkaufspreise von Neufahrzeugen für Private und die öffentliche Hand auf einem überhöhten Niveau zu halten, schreibt die Weko in einer Mitteilung.

Amag akzeptiert Weko-Verfügung

Die Kartellmitglieder wurden nun mit einer Gesamtsanktion in Höhe von rund 44 Millionen Franken gebüsst. Fünf Unternehmen erklärten sich zu einer einvernehmlichen Regelung des Verfahrens bereit. Die Amag akzeptiert die eröffnete Verfügung der Wettbewerbskommission. «Einzelne Führungskräfte von Amag-eigenen Garagenbetrieben haben sich in der Vergangenheit im Kanton Tessin inakzeptabel verhalten. Die Amag hat personelle und organisatorische Massnahmen ergriffen», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.