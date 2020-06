London

Illegale Strassenparty artet aus – 22 Polizisten verletzt

In London organisierten Anwohner im Stadtteil Brixton eine spontane Strassenparty. Als die Polizei wegen einer Lärmklage ausrückte, gingen die Partybesucher auf die Beamten los.

Mindestens 22 Polizisten sind in London verletzt worden, als sie am späten Mittwochabend eine illegale Strassenparty auflösen wollten. Auch Fahrzeuge der Einsatzkräfte wurden bei dem Vorfall in Brixton im Süden der britischen Hauptstadt beschädigt. Zwei Beamte mussten hospitalisiert werden.