Cazis GR : Illegaler Tiertransport mit über hundert Schweinen angehalten

Wegen Termindrucks fuhr ein internationaler Tiertransport über Bündner Strassen. Das ist jedoch nicht erlaubt. Das Transportunternehmen musste eine Kaution hinterlegen.

Die Kantonspolizei Graubünden stellte am Mittwoch um neun Uhr auf der Südspur der Autostrasse N13 ein spanisches Sattelmotorfahrzeug fest, welches einen Tiertransport durchführte. «Es wurde im Schwerverkehrskontrollzentrum einer eingehenden Kontrolle unterzogen», teilte die Kapo Graubünden am Donnerstag mit. Dabei seien diverse Vergehen festgestellt worden: Die Komposition wog 43 statt 40 Tonnen, entsprach baulich nicht den Vorschriften und wies eine Höhe von 4,12 Meter statt der erlaubten vier Meter auf.

Internationale Tiertransporte in der Schweiz nicht erlaubt

Zudem hatten die beiden Chauffeure, ein 43-jähriger Rumäne und ein 58-jähriger Mann aus Moldau, die Ruhezeiten nicht eingehalten und Geschwindigkeitsübertretungen begangen. Auf dem Fahrzeug wurden 133 in Frankreich geladene und für Italien bestimmte Schweine transportiert. Die ursprüngliche Route via Österreich, mit einer zwingenden Transportpause von einer Stunde für die Tiere in Innsbruck, wurde aus Termindruck über die Schweiz verlegt, wo hingegen internationale Tiertransporte auf der Strasse nicht gestattet sind.