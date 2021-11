Zeiningen, AG : Illegales Glücksspiel mitten in der Nachbarschaft

Mitten in einer 2000-Seelen-Gemeinde wurde eine illegale Spielhalle betrieben. Bei der Razzia der Polizei wurde eine Person festgenommen und mehrere Automaten gefunden. Glücksspiel ohne Konzession ist illegal.

Die Spielbankenkommission glaubt, dass die Tarnung der Anlage in einem Industriegebäude einen wichtigen Punkt gespielt hat, dass die Spielhalle lange unbemerkt blieb. Gisela Taufer, Gemeindepräsidentin von Zeiningen, ist perplex, dass das in ihrer Gemeinde passieren konnte. Auch die unmittelbaren Anwohnerinnen und Anwohner wurden von diesem Polizeieinsatz überrascht. Einzig, dass konstant die Lichter in der ganzen Halle brannten, fiel als etwas ungewöhnlich auf.