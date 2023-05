Ferrari Passione: Im 1000-PS-Ferrari nach Misano

Dutzende Ferraristi sind in Misano ihr eigenes Fahrzeug auf der Rennstrecke gefahren. Zahlreiche Schweizer fuhren mit ihrem Cavallino Rosso dafür bis an die Adria – wir waren im 1000 PS starken Ferrari SF90 Stradale mit dabei.

Redaktor Michael Lusk war mit einem 1000 PS starken Ferrari SF90 Stradale an der Passione Ferrari in Misano.

Das Herz von Enzo Ferrari schlug zeitlebens für den Motorsport. Und so unternehmen die Italiener bis heute einiges, um ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit zu bieten, selbst Motorsport zu betreiben und mit ihrem Fahrzeug die Rennstrecken dieser Welt zu erobern. Mit der Ferrari Passione wurde dafür im Rahmen der Ferrari Challenge, dem markeneigenen Kundenmotorsport-Event, eine spezielle Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Ende April fand die Ferrari Passione in Misano statt – und rund 100 rote und andersfarbige Strassensportwagen aus Maranello waren dafür extra an die Rennstrecke an der Adria gekommen. Darunter auch viele Ferraristi aus der Schweiz.

Der Ferrari SF90 Stradale ist der stärkste Serienferrari aller Zeiten. Ferrari Der Plug-in-Sportler leistet 1000 PS. Ferrari Der Ferrari LaFerrari Aperta wurde nur 210 Mal gebaut. Ferrari

Das stärkste Pferd im Ferrari-Stall

20 Minuten konnte exklusiv mit dem aktuell stärksten Cavallino Rampante, dem 1000 PS starken Ferrari SF90 Stradale, dabei sein. Und selbst erfahren, was der Plug-in-Sportler für Fahrleistungen der Superlative bietet: In 2,5 Sekunden katapultiert sich die rote Rakete auf Tempo 100, in 6,7 Sekunden auf 200 km/h und Schluss wäre erst jenseits der 340 km/h. Vorausgesetzt, man findet eine Gerade, die lange genug dafür ist.



Aber auch sonst ist der SF90 Stradale ein Technik-Meisterwerk, das die Tifosi an und abseits der Rennstrecke zum Schwärmen bringt. Sei es in Form ungläubigen Staunens, wenn wir im normalen Strassenverkehr, beispielsweise an der Strandpromenade von Misano oder Rimini, dank insgesamt drei E-Motoren elektrisch und damit völlig lautlos an ihnen vorbeirollen. 25 Kilometer sind so übrigens maximal drin. Oder handkehrum Begeisterungsstürme bei den Fans auf der Tribüne von Misano, den anderen Autofahrern jeder gewöhnlichen Tankstelle oder selbst den Motorradfahrern auf den Strassen im bergigen Hinterland auslösen, wenn wir mal kurz aufs Gaspedal treten, der V8-Verbrenner aufbrüllen darf und der SF90 Stradale sich in Nullkommanix ans Ende der nächsten Gerade zoomt.

Vom SF90 Stradale bis zum LaFerrari Aperta