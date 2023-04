Wintereinbruch: Im Aargau hats über Nacht geschneit

Wer am Donnerstag in der Region Benken AG aus dem Fenster gesehen hat, staunte nicht schlecht. Über Nacht kam der Winter zurück und hüllte den Hügel in eine weisse Pracht.

Der April macht bekanntlich, was er will. Doch damit hat niemand mehr gerechnet: Statt dem angesagten Regen hielt der Winter am Donnerstag im Aargau erneut Einzug. Der Benken, ein Pass im Aargau, präsentierte sich am Morgen in eine weisse Pracht gehüllt, wie Videos von «Argovia Today» zeigen. Bei den erwarteten Temperaturen von bis zu acht Grad wird der Schnee wohl aber nicht lange anhalten.

In Zürich zeigt sich das Wetter am Donnerstag meist bewölkt und zeitweise nass. Auch mit Schnee muss in Höhen von 900 bis 1400 Metern gerechnet werden. Am Freitag und Samstag sollte dann mit Temperaturen von bis zu 20 Grad für eine kurze Zeit der Frühling Einzug halten. Ab Sonntag ziehen über der Region Zürich wieder Wolken auf und es kann zeitweise zu Schauern kommen.

Mit Schnee muss auch in der Region St. Gallen gerechnet werden. Hier befindet sich die Schneefallgrenze ebenfalls zwischen 900 und 1400 Meter, bei Temperaturen von bis zu fünf Grad. In den kommenden Tagen rechnet MeteoNews mit einem Mix aus Sonne und hohen Wolken bei Höchsttemperaturen von 17 bis 20 Grad.

Regen und Schnee auch im Tessin

Auch über dem Genferseegebiet ist das Wetter am Donnerstag wechselhaft und es muss mit vereinzelten Regenschauern gerechnet werden. In den kommenden Tagen kann wie auch in Zürich mit Sonne gerechnet werden. Die Temperaturen kraxeln rund um den Genfersee auf 16 bis 17 Grad.

Im Tessin wird es am Donnerstag trüb und nass. In den Bergen oberhalb von 1500 Metern ist mit viel Neuschnee zu rechnen. Nach starkem Niederschlag in der Nacht sollte sich das Wetter am Freitag beruhigen. Erwartet wird leichter Regenfall und Temperaturen von etwa 14 Grad. Am Samstag sollte sich dann auch im Tessin die Sonne zeigen und die Temperaturen kraxeln auf 19 Grad.