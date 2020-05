Trotz Regenschauer

«Im April hatten wir statt 80 nur 30 Liter Regen pro Quadratmeter»

In der Schweiz hat es die letzten Tage endlich geregnet. Damit sich die Böden und der Wasserspiegel von der anhaltenden Trockenheit der letzten Wochen erholen kann, braucht es aber mehr, sagt ein Meteorologe.

Zudem komme es nicht nur auf die Menge des Niederschlags an. «Es ist wichtig, dass es Schubweise regnet», erklärt der Meteorologe. Nur so können sich die Böden das Wasser auch gut aufnehmen.

Nach scheinbar endloser Trockenheit hat es in den letzten Tagen an vielen Orten in der Schweiz endlich wieder geregnet. Ob dies reicht, damit sich die Böden von der Trockenheit erholen können ist jedoch ungewiss.

Waldbrandgefahr sinkt

Die Erholung der Vegetation zeigt sich auch durch die momentane Waldbrandgefahr. Zwar gilt in vielen Gemeinden im Jura und der Ostschweiz noch ein Feuerverbot. In weiten Teilen der Schweiz wurde die Waldbrandgefahr jedoch auf mässig bis gering heruntergestuft.

Die karte zeigt die Gebiete mit geringer (grün), mässiger (gelb) und erheblicher (orange) Waldbrandgefahr. In den grau eingefärbten Gebieten ist ein Feuerverbot in Waldnähe. In Graubünden (Schwarz) herrscht noch immer ein absolutes Feuerverbot im Freien.

Weniger Heu wegen Trockenheit

Wie viel Regen in nächster Zeit auf uns zu kommt, ist noch nicht klar sagt Meteorologe Marquardt. Momentan werde die Wetterlage in der Schweiz vom Tiefdruckgebiet Zlatina bestimmt. «Dieses befindet sich momentan über der Nordsee und wird uns wohl auch am Wochenende mit Regen beglücken.» Dann prognostiziert der Meteorologe eine wechselhafte Phase. Was danach komme, könne man auch in Fachkreisen noch nicht sicher sagen.